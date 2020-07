Le BRT, un projet innovant pour le transport urbain au Sénégal : Projets, plan, développement, économie, énergie, PSE, transport, urbain, Bus, Rapide, Transit, BRT, Cetud, LEUKSENEGAL, Dakar, Sénégal, Afrique

45 mn en transport en commun entre Dakar et Guédiawaye, cela peut paraitre infaisable à l’heure actuelle mais il sera possible avec le BRT qui est un projet de « Bus rapides sur voies réservées », encore appelé « Bus Rapid Transit » (BRT), qui est un système de transport de masse capable de transporter jusqu’à des centaines de milliers de passagers par jour selon les études réalisées. Il aura pour objectif d’améliorer la Mobilité Urbaine entre Dakar et Guédiawaye.

BRT est l’acronyme anglais de « Bus Rapid Transit » appelé en français « Bus à Haut Niveau de Service » (BHNS), circulant sur des voies qui leur sont réservées. C’est un système de Transport Collectif en Site Propre (TCSP), à l’image d’un tramway.

Selon la Cetud, « la ligne pilote de bus sur voies réservées s’étendra sur une longueur de 18,3 km, de la Gare routière de Petersen à la Préfecture de Guédiawaye. Les temps de parcours sur cette liaison seront réduits de moitié, passant de 90 à 45 minutes. »

Le tracé s’articule comme suit « au départ de Petersen, le BRT longe les Allées Papa Gueye Fall, puis le boulevard du Général de Gaulle jusqu’à la place de l’Obélisque. Le tracé continue sur le boulevard Dial Diop, passe devant le Sacré-Coeur et emprunte l’Ancienne piste jusqu’au giratoire Liberté VI. Il traverse ensuite le quartier de Grand Yoff et atteint l’échangeur de l’Emergence Aliou SOW au droit de la route de l’aéroport. Le tracé du BRT se poursuit en longeant les Parcelles Assainies par la route des Niayes, avant d’atteindre Fadia et Cambérène. Il délaisse la route des Niayes, au niveau de l’hôpital Dalal Jamm, pour emprunter la Corniche de Guédiawaye jusqu’à la Préfecture.

Le tracé dessert au total 23 stations fermées avec des bus à plancher haut (quai hauteur 95 cm). »

Quatre types de services de bus permettront d’acheminer quotidiennement 300.000 voyageurs par jour. Le financement du projet a été approuvé le 25 mai 2017 par la Banque mondiale, pour un montant de 184 milliards F CFA soit 300 millions de dollars. Le BRT sera mis en service en 2022.

