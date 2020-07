La mangue, une spécialité locale Sénégalaise : agriculture, production, transformation, mangue, casamance, exportation, marché, variété, fruit, confiture, jus, LEUKSENEGAL, Dakar, Sénégal, Afrique



La mangue est une des filières les plus dynamiques du secteur horticole du Sénégal. Elle enregistre annuellement une production qui se situe entre 125 000 à 130 000 tonne, et représente 63 % de la filière fruits et légumes. Les superficies couvertes par les vergers de mangue au Sénégal, sont estimées à 25 000 ha.

Les exportations de mangues quant à elles, ont fait des bonds importants entre 1998 et 2015. De 288 tonnes, elles sont passées à 16.689 tonnes pour une production de 130.000 tonnes. Du point de vue qualité, le Sénégal coiffe les pays de la Cedeao avec un niveau de conformité dépassant les 99 %.

Les variétés en fonction des zones de production.

Le Sénégal se positionne sur le marché export européen avec les variétés de référence, Kent principalement et dans une moindre mesure Keitt, très prisées par les consommateurs.

Le site Sénégal-export fait une classification des variétés selon leurs zones géographiques :

« Zone des Niayes : Kent, Keit, Dieg bu gatt, Boulkodiekhal, Sewe, Greffal. Le calendrier de production de la mangue s’étale du mois de mai au mois d’octobre.

Zone Centre : les variétés de mangue prédominantes sont Boulkodiekhal, Greffal, Keitt, Kent avec une plus grande représentativité des Keitt et Kent. Le calendrier de production de mangue s’étale d’avril à Août.

Casamance : il s’agit des variétés : Keitt, Kent, Diourou, Papaye, Peche, Sierra Leone. D’ailleurs ces variétés sont fréquemment surgreffées en variété Kent. »

Le calendrier de production de mangue s'étale d'avril à Août.





Les destinations à l’export

L’Europe notamment l’Allemagne, les Pays-Bas, la France, la Belgique représentent 65% des exportations de la mangue sénégalaise. Ensuite il y a les destinations sous régionales (Mauritanie, Ghana, Maroc) et enfin le Moyen-Orient (Dubai). Un choix qui s’explique par les formalités administratives plus simples que dans les autres continents.

Formation des pépiniéristes et des producteurs de mangues Sénégalaises

Exportation de la mangue Sénégalaise dans le monde