La lutte , le sport roi au Sénégal : Sport, lutte, lamb, culture, tradition, mystique, combat, boxe, frappe, mma, roi, arène, danse, modou-lo, LEUKSENEGAL, Dakar, Sénégal, Afrique





C’est le sport qui peut détrôner le foot dans la conscience populaire. La lutte sénégalaise est ce sport de combat qui draine beaucoup de passion. Au départ, les premiers combats de lutte se déroulent après la saison des pluies et opposent les lutteurs de villages environnant dans des championnats appelés mbaapat. Le vainqueur du tournoi peut gagner et remporter avec lui du bétail, des céréales et d'autres biens en jeu.

Au fil du temps et du succès, les combats deviennent de plus en plus importants, les cachets des lutteurs aussi.

De grands noms marquent l'histoire de la lutte sénégalaise : Falaye Baldé, Double Less, Mbaye Gueye (Tigre de Fass), son petit frère Moustapha Gueye, Manga 2 entre autres. Avec l'avènement de Mouhamed Ndao dit Tyson, la lutte prend son envol pour devenir un sport professionnel avec des cachets de millions de francs et un grand nombre de spectateurs. Aujourd'hui les combats sont de grands événements sportifs mobilisant les médias et l'attention de beaucoup de Sénégalais. Les cachets des lutteurs s'élèvent à des dizaines de millions de francs CFA. Les lutteurs sont regroupés en écuries et adhèrent au Comité national de gestion de la lutte appelé Cng.

La lutte sénégalaise est un sport de contact qui intègre la boxe, d'où l'appellation de "lutte avec frappe". Le lutteur peut à la fois donner des coups et recourir au corps à corps pour terrasser son adversaire.

Au-delà de sa dimension sportive, la lutte sénégalaise ou lutte avec frappes intègre une dimension culturelle et folklorique. Il est appelé « Bakk », une danse gymnique et chorégraphique qui fait le charme de ce sport.

L’actuel roi des arenes est le lutteur des Parcelles assainies Modou Lo.

Modou Lo : Roi actuel des arènes de la lutte Sénégalaise

Combat de lutte Sénégalaise entre Modou Lo et Eumeu Séne







Lutteur Sénégalais Ama Baldé



Les pratiques mystiques au cœur de la lutte sénégalaise

Combat de lutte Sénégalais Yékini - Balla Gaye



Juan Espino lutteur espagnol qui se mette à la lutte sénégalaise

Lutte traditionnelle Sénégalaise : arbitres de combats de lutte

Les lutteurs sénégalais sur le marché du MMA