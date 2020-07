Kalidou Kassé - artiste platsicien sénégalais, le pinceau du Sahel : Art, Artiste, artisanat, peinture, sculpture, plastique, Kalidou, Kassé, culture, tourisme, LEUKSENEGAL, Dakar, Sénégal, Afrique



C’est un artiste qu’on ne présente plus. Il est sans doute l’artiste platsicien sénégalais le plus connu au Sénégal comme à l’étranger. Kalidou Kassé, né à Diourbel le 5 octobre 1957 est également peintre et sculpteur. Il est aujourd’hui à l’origine de la première galerie privée du Sénégal tenue par des artistes. Il s’agit des « Ateliers du Sahel ».

Il est connu dans le monde entier comme l’un des artistes sénégalais contemporains les plus doués. Il a mis tout le monde d’accord sur son talent. C’est un véritable produit de l’école sénégalaise car il est formé à la Manufacture Sénégalaise des arts décoratifs de Thiès. Sur le plan artistique, le livre Kalidou Kassé peintures: Expériences de la forme de Jean-Bernard Ouedraogo parle de « style unique aux personnages filiformes et aux couleurs vives et chatoyantes décrit un monde poétique et enchanteur peint avec un souci constant pour les formes, les détails et les couleurs. »

Au delà de la peinture, Kalidou Kassé excelle aussi dans la sculpture. Avec divers matériaux, l’artiste sénégalais produit des œuvres qui en disent long sur son attachement à l’histoire africaine d’où son sobriquet légendaire « le Pinceau du Sahel ». Une histoire mal enseignée selon lui, et qu’il entend véhiculée par la sculpture et le dessin.

« Les prix de ses œuvres varient entre deux millions cinq cent mille francs CFA et neuf millions de franc CFA. Mais lorsqu’il s’agit de vendre une œuvre avec ses droits, les prix sont à partir de vingt millions de franc CFA) » selon un article consacré à lui par le site médiafrex.com.

Kalidou Kassé est titulaire entre autres du world master, la plus haute distinction mondiale des arts plastiques. Outre l’ambition de former et de transmettre son savoir-faire dans ce métier, l’artiste sénégalais reste un peintre exceptionnel avec ses 33 années carrière.

Les oeuvres de l'artiste platsicien sénégalais Kalidou Kassé





Les danseurs de l'artiste platsicien sénégalais Kalidou Kassé





L'artiste plasticien sénégalais Kalidou Kassé dans ses œuvres





La main de l’espoir l'artiste plasticien sénégalais Kalidou Kassé





Les vendeurs de lait de l'artiste plasticien sénégalais Kalidou Kassé