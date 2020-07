Joal-Fadiouth, le plus beau coin du pays : Tourisme, zone, hôtel, culture, vacance, coquillage, île, Joal, Fadiouth, village, Leopold, Sedar,Senghor, LEUKSENEGAL, Dakar, Sénégal, Afrique

« Joal !

Je me rappelle.

Je me rappelle les signares à l’ombre verte des vérandas

Les signares aux yeux surréels comme un clair de lune sur la grève.

Je me rappelle les fastes du Couchant

Où Koumba N´Dofène voulait faire tailler son manteau royal. »

Ces vers du poème de Leopold Sedar Senghor intitulé « Joal » ont bercé l’enfance de beaucoup de Sénégalais et rendu célèbre cette belle île.

Une île constituée d’amoncellement de coquillages et reliée à la côte par un pont en bois, dégage un charme certain. Elle est située à l’extrémité sud de la Petite Côte du Sénégal, juste avant le Sine Saloum. On parle en général de Joal-Fadiouth mais ce nom fait référence à deux villages bien distincts, même s’ils appartiennent désormais à la même commune: Joal est celui situé sur la terre ferme tandis que Fadiouth est une île, reliée à Joal par un pont en bois. Il est intéressant de savoir que c’est l’un des plus grands ports de pêche du Sénégal et le village natal de Léopold Sédar Senghor, le premier président sénégalais.

Le village d'une douzaine hectares se visite en une petite heure. 10 000 habitants y vivent, dont 90% sont chrétiens, ce qui est une exception au Sénégal, pays majoritairement musulman. Cette île a la particularité d'être constituée de coquilles de mollusques consommées par les chasseurs-cueilleurs de l’Antiquité au VIIème siècle, puis par les Sérères qui colonisèrent cette côte au XIème siècle.

Son sol est composé de coquillages. Ceci n’est pas le fruit du hasard ni de la nature mais le résultat de la présence humaine: ces amas de coquillages sont en fait les restes des mollusques consommés ici par les humains ayant colonisé cet endroit depuis l’Antiquité.

Joal-Fadiouth : Léopold Sédar Senghor

Joal-Fadiouth : Visite de l'étonnante île aux coquillages

Joal-Fadiouth : île aux coquillages

Joal-Fadiouth : Maison construite à base de coquillage