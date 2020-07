Hotel King Fahd Palace, le luxe sénégalais : Hotel, restaurant, King, Fahd, Palace, plage, bar,luxe, buffet, plat, cuisine, séminaire, LEUKSENEGAL, Dakar, Sénégal, Afrique

C’est l’un des complexes hôteliers les plus luxueux du Sénégal. Le King Fahd Palace est niché au cœur de 35 hectares de verdure en bord de mer, situé à la pointe des Almadies à Dakar.

Il est immense et étend son terrain de golf verdoyant. Un bâtiment imposant en trois ailes accueille toute l'année clients fortunés, hommes d'affaires et divers congrès, mais aussi des touristes attirés par l'infinie piscine, le cadre incroyable face à la mer, ses restaurants réputés et des chambres luxueuses.

King Fahd Palace Hotel offre un service 5 étoiles. Selon la présentation qu’on peut trouver sur son site internet, il est doté « de 374 chambres et suites tout confort dont 149 chambres Supérieure, 163 chambres de luxe, vue océan, 26 Suites Junior, 12 Suites Junior, vue océan et 24 Suites Présidentielles. » Cet hôtel est également un des principaux hôtels d’affaires et centre de conférence d’Afrique de l’Ouest.

Outre cela, Le King Fahd Palace propose un parcours de golf longeant l’océan, des piscines, des cours de tennis…

Auparavant, il s’appelait Méridien. C’est en 2012 avec l’avènement de Macky Sall que l’hôtel change de nom et de gestionnaire pour s’appeler King Fahd palace. La gestion de l’ex-hôtel Le Méridien Président, propriété de l’Etat du Sénégal, a toujours été confiée à des sociétés étrangères. Le chef de l’Etat a voulu par l’implication de Sénégalais que ce bijou devienne plus performant.

C’est en 1991 L’hôtel Méridien a été inauguré. C’est l’année où le Sénégal a organisé le Sommet de l’OCI (Organisation de la conférence islamique). C’était pour l’accueil des invités, en partenariat avec le Royaume d’Arabie Saoudite, pour un investissement de 33 milliards de F Cfa.

Accueil Hotel King Fahd Palace situé à la pointe des Almadies à Dakar au Sénégalais

Piscine Hotel King Fahd Palace

Chambre à coucher Hotel King Fahd Palace situé à la pointe des Almadies à Dakar au Sénégalais





Salle de réunion et conférence Hotel King Fahd Palace situé à la pointe des Almadies à Dakar au Sénégalais





Bâche de cérémonie Hotel King Fahd Palace

Restaurant Hotel King Fahd Palace situé à la pointe des Almadies à Dakar au Sénégalais

Hotel King Fahd Palace : Le buffet