On dit que pour séduire, la femme doit parer son corps, d’où l’usage du bine bine ou dial diali, parmi tant d’autres "secrets de femmes". Le jeu érotique ne commence pas seulement au lit. Pour attirer leur mari, certaines épouses se parent très tôt, parfois en servant le dîner.



Les atouts séduisants des femmes africaines sont généralement des secrets bien gardés. C'est le cas du bine bine, jalousement gardé de générations en générations. Le savoir-faire de cet art érotique est entretenu par un caste appelé les “Laobe”.

Un ou plusieurs colliers de perles autour des reins et le tour de séduction est donné.

C'est à peine crédible et pourtant vrai. Les femmes africaines savent tenir leurs hommes à la fin de leur bine-bine. Le choix des couleurs, des formes, l'assemblage du collier, tout est savamment pensé pour séduire. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça marche. Ce sont les hommes eux-mêmes qui le confessent.

Très enracinées dans la culture africaine et plus particulièrement en Afrique de l'Ouest, les filles portent des colliers de reins perlés dès leur plus jeune âge pour, dit-on, «façonner l'arche». Vous l'aurez compris, le choix des perles pour orner la taille n'est pas un hasard. Plus qu'un accessoire de beauté, ils transmettent un message. Beaucoup d'hommes raffolent de cet accessoire qui est considéré par certains comme une “arme de destruction massive”. Il s'accompagne en général d'un petit pagne appelé “bethio”. Il a été popularisé par la chanson Bine bine de Coumba Gawlo Seck.

En 1992, Ousmane William Mbaye réalisait également un documentaire intimiste de 23 minutes intitulé « Dial Diali ».

