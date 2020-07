A la découverte des chaussures de Ngaye, petite commune de la région de Thiés au Sénégal : Mode, artisanat, local, tradition, cordonnerie, chaussure, cuir, homme, femme, Ngaay, Mékhé, LEUKSENEGAL, Dakar, Thiès, Sénégal, Afrique



Des chaussures en cuir « Made in Ngaye ». La particularité et la principale richesse de ce coin du Cayor. Cette commune que l’on peut baptiser, sans risque de se tromper, la capitale sénégalaise de la chaussure est nichée sur la Nationale 2, entre Dakar et Saint-Louis. La localité de Ngaye Mékhé a une histoire qui se confond avec son savoir-faire en matière d’artisanat. Cette cité est située à une trentaine de kilomètres de Tivaouane dans la région de Thiès.

Le savoir-faire y est séculaire et source de création d’emplois pour tous. Elle doit sa renommée nationale à ses chaussures en cuir, plus connu sous le label Dallu Ngaye. Le travail artisanal du cuir de ces cordonniers se transmet depuis des générations l'art de confectionner des Dallu Ngaye, ces chaussures typiques en cuir.

Aujourd’hui victime de la contrefaçon, la concurrence, l’insuffisance de la matière, l’activisme controversé de la Chambre de métiers de tutelle, le label « Dallu Ngaay » continue tant bien que mal d’entretenir son image d’antan. Dans un article paru dans Le Monde « les créations traditionnelles de Ngaye Mékhé sont associées dans l'imaginaire des Sénégalais à la qualité, de plus en plus de cordonniers ont du mal à transmettre leur savoir-faire aux plus jeunes, qui ne perçoivent plus l'artisanat comme une activité d'avenir».

"Dallû Ngaay", les chaussures en cuir 100% made in Sénégal : Sandales dorées en cuir pour femme

"Dallû Ngaay", les chaussures en cuir 100% made in Sénégal : S oulier en cuir pour homme de Ngaay Mékhé au Sénégal

"Dallû Ngaay", les chaussures en cuir 100% made in Sénégal : S andales fabriquées en peau de crocodile pour homme

"Dallû Ngaay", les chaussures en cuir 100% made in Sénégal : Mocassin en cuir pour homme de Ngaye Mékhé un savoir-faire reconnu

"Dallû Ngaay", les chaussures en cuir 100% made in Sénégal : Sandales marron en cuir pour homme

"Dallû Ngaay", les chaussures en cuir 100% made in Sénégal : Sandales en cuir pour homme

"Dallû Ngaay", les chaussures en cuir 100% made in Sénégal : B abouche princesse bleu pour femme

"Dallû Ngaay", les chaussures en cuir 100% made in Sénégal : Babouches en cuir pour homme