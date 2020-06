Pierre Goudiaby Atepa, L'architecte "Bâtisseur" sénégalais: Architecture, design, plan, construction, réalisation, PSE, LEUKSENEGAL, Dakar, Sénégal, Afrique

Pierre Goudiaby Atépa et ses 4 Merveilles

Du haut de ses 73 ans, celui dont le nom, en langue diola signifierait "La Bâtisseur (Atépa)" a marqué son empreinte par des "Merveilles" de conceptions au nombre de autre (4) et dans trois pays africains.





L’homme

Pierre Goudiaby Atépa, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est issu de la communauté des Diolas Fogny. Ses origines sont authentifiées par son patronyme "Goudiaby" est un nom caractéristique de la langue diola





Il Chrétien pratiquant, comme beaucoup de membres de cette ethnie. Son père était un négociant. Jeune homme, il a d’abord été tenté par le Théâtre, mais après des études scientifiques au Lycée Blaise Diagne de Dakar, il opte finalement pour l’Architecture et est parti faire ses études à New York. C’est grâce à une bourse, qu’il a intégré le Rensselaer Polytechnic Institute où dans un premier temps il a décroché un diplôme d’ingénieur en Sciences de la construction. Après, il ensuite complété sa formation par un diplôme d’architecture. Sa thèse de fin d'études a été titrée "La Ville idéale africaine".





En 1977, le jeune architecte crée son cabinet et moins d’une décennie plus tard, il fonde Atepa Technologies (1985), une société d’ingénierie technique, financière et immobilière, dont des bureaux sont installés dans de nombreux pays africains : Gambie, Guinée-Bissau, Mali, Togo, Mauritanie, Tchad, République démocratique du Congo ou encore Burkina Faso.





Il y a également un Espace Atepa qui s’est ouvert sur les Champs-Élysées à Paris depuis 2006 et un bureau d’Atépa Technologies ouvert à Pékin en 2010





Pierre Goudiaby Atepa a été Président de l’Ordre des architectes du Sénégal et de l’Union des architectes d’Afrique.





Ses Quatre merveilles

La signature de l’architecte Pierre Goudiaby Atépa traînera à travers les âges comme de l’encre indélébile sur le très gigantesque et imposant Monument de la Renaissance africaine, qui trône sur l’une des deux collines des Mamelles (Ouakam). C’est l’ancien Président Abdoulaye Wade qui lui avait confié ce projet dont le coût a été estimé entre 9 et 14 milliards FCFA. C’est donc Atépa qui a conçu l’architecture de qui est devenu aujourd’hui, l’une des premières attractions touristiques de l’Afrique occidentale. Le sculpteur d'origine roumaine Virgil Magherusan et l'atelier Mansudae de Corée du Nord ont ensuite mis en forme l'idée architecturale de Pierre Goudiaby Atépa, de 2002 (début des travaux) à 2010 (inauguration du Monument).





L'aéroport international de Banjul en Gambie

Selon le journaliste britannique du très réputé journal The Observer, Rowen Moore, L’Aéroport international de Banjul est classé parmi les 10 plus beaux aéroports au monde. Il est également appelé aéroport international Yundum. Et il dessert Banjul, la capitale de la Gambie. Les principales destinations au départ de cet aéroport sont Londres, Conakry, Dakar et Lagos.

Cette merveille a été construite par l'architecte sénégalais Pierre Goudiaby Atepa.





Le siège de la CEDEAO à Lomé

C’est également l’architecte sénégalais Pierre Goudiaby Atépa à qui la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) a confié la construction de leur siège dans la capitale togolaise. Situé au 128, Boulevard du 13 janvier au centre de Lomé, le bâtiment se particularise de par sa forme très originale embellie par un mixte de couleurs africaines et de marbre.





La Place de la Nation de N'Djamena au Tchad

A Ndjaména également trône une merveille de l'architecte sénégalais Pierre Goudiaby Atépa. Il s'agit du fameux monument qui symbolise la Place de la Nation. Le symbole qui frappe de loin dans cet espace prisé par les habitants de la capitale tchadienne, c’est l’arc d’une hauteur d’environ 50 mètres. Avec son imposante hauteur, l’arc permet au drapeau tricolore de flotter avec grâce. De quoi faire vibrer la fibre patriotique des passants.





C’est un symbole qui illumine cet espace, autrefois Camp de 13, Camp Kouffra et Camp de Martyrs. Puis le cinquantenaire aidant, les autorités ont voulu créer une unanimité autour de cet endroit chargé d’histoire. Ancien camp militaire, témoin des turpitudes de notre pays au gré et aléas des différents régimes qui se sont succédé.





La Porte du Troisième Millénaire de Dakar

La Porte du Troisième millénaire a été conçue et réalisée par Pierre Goudiaby Atépa. C'est un monument contemporain construit à Dakar au tout début du 21e siècle pour symboliser l'ouverture du continent africain sur ce nouveau millénaire.





Elle a été inaugurée le 3 avril 2001 par le chef de l'État Abdoulaye Wade, accompagné du roi du Maroc, Mohammed VI. Les trois baobabs ont été plantés par le Président Wade, le Grand Serigne de Dakar (chef supérieur de la communauté léboue) et l'évêque de Dakar, et le doyen du corps diplomatique en poste dans la capitale.









La silhouette du monument se détache sur l'océan, au centre d'une esplanade de 15 000 m² située le long de la Corniche-Ouest, dans l'axe de l'avenue Malick Sy.





L'aménagement de l'esplanade comprend, outre le monument lui-même, deux allées bordées de trois baobabs et de palmiers-dattiers offerts par le roi Fahd, un bassin alimenté par un jet d'eau — l'eau symbole de vie, de purification très présent dans la culture africaine —, ainsi que des espaces utilitaires, tels que des commerces ou des services.





Face à la mer, l'esplanade est un lieu de promenade apprécié. Elle est également propice aux manifestations et animations diverses.





