Chaque année à Saint-Louis du Sénégal, pendant une semaine, les retombées économiques et sociales difficilement quantifiables du Festival de Jazz, permettent de développer cette vieille cité et d’améliorer de manière significative l’économie locale. Même les vendeuses de poisson, de cacahuètes, de sandwiches, de beignets et autres friandises, les transformatrices de produits halieutiques, parviennent à tirer leur épingle du jeu.





Initialement prévu du 27 mai au 1er juin, la 28e édition du Festival International de Jazz de Saint-Louis va être reportée en raison des risques sanitaires liés à la pandémie de Covid-19, qui pourraient encore subsister en août et septembre engendrant une cascade de renvois.





Cette 28eme Edition, très prometteuse dans son allant, était dans une phase de préparation très avancée et avait réussi à trouver en de plusieurs partenaires, notamment, le Ministère de la Culture et de la Communication du Sénégal, le Ministère du Tourisme et des Transports Aériens, la Mairie de Saint-Louis, la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie du Sénégal (BICIS) et la Fondation BNP Paribas, l’Ambassade du Grand-Duché de Luxembourg, l’Ambassade de France, des Etats Unis d’Amérique, d’Italie , d’Autriche, des alliés sûrs pour sa réussite afin que le son du Jazz continue d’être audible et que le grain ne meure.





Fondé en 1993, le Festival International de Jazz de Saint Louis est aujourd’hui l’une des plus importantes manifestations internationales du jazz. Chaque année, Saint Louis devient le carrefour du Jazz, exposant son patrimoine architectural au reste du pays et du monde et accueillant les amoureux du jazz de toutes les générations. Venus de loin, beaucoup de spectateurs séjournent plusieurs jours à Saint Louis et voient quelques-uns des spectacles parmi la dizaine programmée et aussi les manifestations du Off, la foire ou les expositions. Le Festival réussit l’alliance originale d’un public populaire avec la création internationale. Saint Louis, c’est également un esprit : la ville est un forum à ciel ouvert, où les festivaliers parlent des spectacles et partagent leurs expériences de spectateurs. Une semaine durant, tous peuvent avoir accès à une musique contemporaine et vivante.