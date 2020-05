Souleymane Faye en concert à Saint-louis Sénégal

De Xalam à la consécration J’ai connu le Xalam en 1982 lorsque je vivais en Italie. Je les ai écoutés pour la première fois à cette époque, car j’avais un ami italien qui aimait beaucoup la musique africaine. Il avait dans ses disques des artistes comme Fêla Kuti, Osibisa, Manu Dibango, Hugues Massékéla et aussi le xalam. Alors, un jour, il m’a dit écoute ça, ils sont du Sénégal. C’est comme cela que j’ai découvert le xalam et cela m’a beaucoup plu. Je me suis aussitôt dit que j’aimerais bien travailler avec ce groupe- là. Mon intégration découle de la volonté divine. C’est en 1982 que je suis revenu au Sénégal et j’ai rencontré Prosper en 1985. C’est son grand frère, Magaye, qui lui a dit que j’ai vu un chanteur et vraiment ce gars -là, il faut le connaitre. Il peut vous apporter quelque chose. Prosper ne voulait pas au début, mais finalement, il est venu me voir. Et quand il m’a vu chanter, il m’a dit il faut que l’on travaille ensemble. Je crois qu’il est venu un lundi, et le jeudi on est parti ensemble à Paris. Moi je m’attendais à cela car je voulais vraiment jouer avec ce groupe-là. C’est une requête que j’avais faite à Serigne Touba. Par la suite, un an plus tard, Dieu a fait que j’ai rencontré ce groupe et on a fait deux belles années ensemble. On a fait d’autres albums comme « Ndigeul » et « xarit ». Mais après, il fallait que je retourne chez moi car j’avais laissé au Sénégal mes enfants et ma femme. Je suis parti deux ans et cela me pesait énormément. Il y a certains qui partent pendant dix ans, mais moi, je ne peux pas car avec mon âge, je ne peux pas rester longtemps à l’étranger. Donc je suis revenu pour gérer ma famille. Je ne pouvais pas les amener là-bas car la vie est très chère en France. Leur éducation, leur installation et la nourriture coûtent chers en Occident et c’était très compliqué. J’ai préféré rentrer plutôt que d’amener toute la famille. J’ai perdu mon père à l’âge de deux ans et je ne voulais pas infliger ce manque d’affection paternelle à mes enfants. Ça n’a pas du tout été facile, car je suis resté en chômage pendant deux ans. Il a fallu du temps pour se réadapter, former un orchestre et réintégrer le circuit musical. Avant de revenir au Sénégal, il a fallu vraiment galérer. Mais je suis très content car je n’ai pas regretté de rentrer au pays.