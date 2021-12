Le "oupoukay" traditionnel sénégalais ou éventail : Culture, éventail, tradition, accessoire, chaleur, vent, local, sénégalais, LEUKSENEGAL, Dakar, Sénégal, Afrique

En Chine, en Egypte ou en Grèce, les premiers éventails se présentent sous forme d'écrans, ils ne sont pas pliables.





Ce sont les Japonais qui inventent au VIIe siècle l'éventail plié, le " SENSU ". La légende veut que ce soit un paysan qui aurait conçut cet objet en regardant les ailes d'une chauve-souris qui se ployaient et se déployaient.





Au Moyen Age, on parle d'esmouchoir composé d'un manche et de longs fils de crin.





Les éventails à manche auraient été (pour un usage profane) introduits en Europe par les Croisés au XIIIè siècle. Les éventails « pliés » sont importés en Europe au milieu du XVIe siècle par les commerçants portugais revenus du Japon.

Introduit en France sous sa forme moderne par Catherine de Médicis, objet favori d'Élisabeth Ire d'Angleterre, il connut un important développement en Europe aux XVIIe et XVIIIe siècles. A l'époque, ils sont vendus par les parfumeurs.

C'est sous Henri IV et Marie de Médicis que la mode s'impose véritablement en France.





Produit essentiellement en France (par une corporation crée par Louis XIV et Colbert), en Angleterre, aux Pays-Bas, en Italie et plus rarement dans l'espace germanique, ce fut d'abord un objet aristocratique et artistique, reprenant les sujets (mythologiques et bibliques surtout) de tableaux connus, tant sur les feuilles que sur les montures d'ivoire, de nacre ou d'écaille.





Le premier quart du XVIIIe siècle garde le goût des petits éventails brisés d'influence chinoise, puis les éventails pliés gagnent les faveurs de la cour.





Fin XVIIIe, certains éventails sont produits en série, imprimés et rehaussés au pochoir. Ce premier âge d'or de l'éventail prend fin à la période révolutionnaire.

Les robes légères et près du corps du Directoire puis du Consulat et de l'Empire, ralentissent l'usage de l'éventail.

Cependant la mode néoclassique voit naître de ravissants petits éventails de tulle pailleté.





La Restauration amène un nouveau style et relance le goût des petits éventails brisés qui avaient été en vogue au XVIIe. L'utilisation de belles copies d'anciens éventails revient également à la mode, notamment grâce au procédé de la chromolithographie inventée en 1839, permettant une multiplication d'un même dessin.

Une fois encore, la révolution de 1848 manque d'anéantir l'industrie de l'éventail, mais les commandes pour l'exportation permettent de sauver le marché.

Le "oupoukay" traditionnel sénégalais ou éventail : Style natte en plastique

Le "oupoukay" traditionnel sénégalais ou éventail: Style wax et bambou

Le "oupoukay" traditionnel sénégalais ou éventail: Style rafia tressé

Le "oupoukay" traditionnel sénégalais ou éventail: J eune sénégalaise avec son oupoukay style traditionnel