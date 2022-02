Boisson, rafraîchissement, jus, ditakh, été, fruit, saison, naturel, pulpe, LEUKSENEGAL, Dakar, Sénégal, Afrique

Detarium senegalense est une espèce d'arbre africain de la tribu des Detarieae. Contrairement à la plupart des Fabacées, il produit des fruits sphériques1. Il a pour noms vernaculaires ditax, ditakh, detar et « arbre à suif » (en anglais : tallow tree). Il est utilisé de plusieurs façons : il fournit des fruits comestibles, des ingrédients pour la médecine traditionnelle et un bois de qualité. Il pourrait donc contribuer à la sécurité alimentaire, à une agriculture durable et au développement rural. Comme le suggère son nom binomial, il est natif du Sénégal et d'autres pays d'Afrique de l'Ouest.

Le ditakh est un fruit abondamment consommé au Sénégal. On le retrouve sur le marché sous forme de jus de fruits, de sirop, de marmelade ou encore de sorbet. Il est issu du detarium senegalensis, et est très apprécié pour sa chair fibreuse et acidulé qui entoure son noyau. Il peut être consommé cru, après avoir été épluché. Généralement consommé frais, en jus, en nectar, en marmelade ou en crème glacée, le ditakh est très riche en vitamine C. Avec sa faible teneur en eau et sa forte teneur en saccharose et en minéraux, le ditakh est excellent en cas d’effort physique ou de coup de fatigue en plein milieu de la journée.





Pour faire du jus de ditakh, il faut casser les coques et faire tremper les fruits décortiqués plusieurs heures dans de l’eau après les avoir pilés . Ensuite il faut presser les fruits pour que la pulpe se détache et retirer les fibres . Ajouter un peu de sucre et garder au frais. La pulpe du ditakh est aussi utilisée pour faire des glaces et des sorbets.





Le fruit est caractérisé par sa pulpe verte très riche en vitamine C (plus riche en vitamine C que l’orange). Il contient aussi du calcium, du phosphore et des sucres facilement assimilables. Grâce à sa richesse en éléments nutritifs, il renforce la résistance de l’organisme. Avec sa faible teneur en eau et sa forte teneur en saccharose et en minéraux, le ditakh est excellent en cas d’effort physique ou de coup de fatigue en plein milieu de la journée.





Le ditakh disposerait également de vertus thérapeutiques. Il est utilisé dans le traitement de la toux, l’angine, le rhume et les douleurs de reins. Son écorce est utilisée dans le traitement des coliques, de l’occlusion intestinale, de la pneumonie et de la bronchite. Ses feuilles traitent la constipation et la dysenterie.

Recette





Ingrédients

1 Kg de Ditakh

200g de sucre

1,5 L d"eau

2 cuillères à café de fleur d'oranger





Préparation

1- Bien laver les ditakh puis enlever la coque (qui est assez dure) de chaque fruit

2-Piler les ditakh à l'aide d'un mortier et d'un pilon pour en libérer la pulpe

3-Ensuite tremper les ditakh pilés dans 1,5L d'eau et laisser reposer pendant 2h minimum

4-Si vous n'avez pas de pilon, tremper les fruits dans 1,5L d'eau puis laisser reposer au frais toute la nuit

5-Bien presser les fruits pour que la pulpe se détache et passer au tamis afin de recueillir le jus

6-Sucrer puis ajouter l'eau de fleur d'oranger