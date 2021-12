Hôtel campement Djidjack Sine Saloum Sénégal : Tourisme, hôtel, auberge, campement, cabane, ballade, calèche, océan, vacances, parcs, village, Djidjack, Palmarin, , LEUKSENEGAL, Dakar, Sénégal, Afrique



Hôtel campement Djidjack Sine Saloum Sénégal : Ballade en calèche avec guide

Hôtel campement Djidjack Sine Saloum Sénégal : Vue extérieure des chambres

Hôtel campement Djidjack Sine Saloum Sénégal : Tente Mauritanienne en paille et bois

Hôtel campement Djidjack Sine Saloum Sénégal : P etit déjeuner dans les arbres

Cet hébergement situé sur le bord de l’océan ne laisse personne indifférent… vous risquez de ne plus vouloir partir! Son vaste site enchanteur, parsemé de baobabs, d’oiseaux et de fleurs vous fera sentir seul au monde, alors que le personnel convivial et amical a comme priorité le confort et bien-être de leurs invités. L’histoire du campement, sa philosophie, son excellente nourriture, sa terrasse dans un baobab et le calme de l’hébergement font de Djidjack un lieu unique.