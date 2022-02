SMOOTHIE: Boisson, recette, ingrédient, préparation, fruit, légume, LEUKSENEGAL, Dakar, Sénégal, Afrique

Ces petites boissons colorées sont un savoureux mélange de fruits et légumes frais le plus souvent mixés avec du yaourt, du lait, des jus de fruit ou de la glace pilée.

Elles ont de nombreux atouts: un gout onctueux frais et savoureux, une multitude de mélanges possibles (il y en a vraiment pour tous les goûts!) et surtout des bienfaits nutritionnels non négligeables, apportés par les nombreux minéraux, fibres et vitamines présents dans les fruits et légumes qui les composent.

Nous vous avons donc sélectionné quatre recettes de smoothies healthy bons pour votre palais et surtout pour votre santé! A vos mixeurs!





1 – Le smoothie énergisant/revitalisant: pour un effet coup de boost.

Ingrédients:

1 banane

10 cl lait de soja

20 g de flocons d’avoine

1/2 cuillère à café de guarana

1 cuillère à café de miel





Mixez les ingrédients ensemble. A déguster frais.





2 – Le smoothie minceur: brûleur de graisses.

Ingrédients:

200g ananas frais

1 mangue

1 jus de citron vert

1 orange pressée





Mixez les fruits ensemble et boire bien frais.





3 – Le spécial smoothie « So Healthy » détox : un bon moyen d’éliminer les toxines et autres déchets nocifs présents dans l’organisme.





Ingrédients:

– 1 kiwi

– 1 orange pressée

– 1 banane

– 1/2 citron vert pelé

– 1/2 citron jaune pelé





Mixez le tout et servir frais. A consommer de préférence le matin dès le lever du lit.





4 – Le smoothie bonne mine: pour un teint radieux

Ingrédients:

3 carottes

1 pomme

1 jus de citron

1 tomate

1 orange

2 yaourts natures allégés

Mixez tous les ingrédients, mettre au réfrigérateur quelques minutes et dégustez bien frais!





Vous l’aurez compris le smoothie apparaît comme un partenaire bien-être au quotidien, à consommer sans modération!

Si vous disposez d'un mixer pour vous aider à faire le plein de vitamines et de couleurs, profitez du retour des beaux jours pour vous préparer de savoureuses boissons fraiches à base de fruits rouges et de produits laitiers. Et pour commencer, régalez-vous avec ce délice de smoothie aux framboises, aussi gourmand que rafraîchissant.

INGRÉDIENTS

600 g de framboises

4 yaourts nature veloutés

1 jus de citron vert

14 feuilles de menthe





PRÉPARATION

ÉTAPE 1

Dans le bol de votre mixeur (ou de votre blender), mettez 550 g de framboises, les yaourts, le jus de citron et 10 feuilles de menthe finement ciselées. Mixez jusqu'à obtenir un mélange homogène, puis réfrigérez pendant au moins 1 heure.





ÉTAPE 2

Répartissez dans des verres ou dans des coupes, décorez de feuilles de menthe et de framboises entières, et servez avec une paille.

Valeur calorique pour 1 personne : Framboises 61 kcal – Yaourts 60 kcal – TOTAL 121 kcal





ASTUCES

Pour un smoothie vegan, vous pouvez remplacer les yaourts par 50 cl de lait de soja. Pour un smoothie plus économique, vous pouvez utiliser des brisures de framboises décongelées. Et pour une boisson plus gourmande, vous pouvez ajouter quelques cuillerées de crème épaisse ou de glace vanille, et décorer avec des éclats de noix de pécan.