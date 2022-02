Feed the future " Les Etats Unis arment le Sénégal contre la faim et la pauvreté ": Projets, agriculture, entrepreneuriat, alimentation, faim, malnutrition, énergie, PSE, LEUKSENEGAL, Dakar, Sénégal, Afrique

Les autorités sénégalaises et l'ambassade des Etats-Unis au Sénégal ont procédé jeudi dernier à Dakar, au lancement du Plan national Sénégal de l'initiative alimentaire pour l'avenir (Feed the Future) 2018-2022. Avec un premier projet dénommé «Feed the Future Kawolor», ce plan devrait entre autres permettre de lutter contre la faim et la pauvreté.





Source : afrique.latribune.fr





