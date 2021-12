Plage Cap Skirring en Casamance, au sud-ouest du Sénégal : Plage, Cap Skirring, Casamance, ziguinchor, vacance, loisirs, sortie, détente, sports, LEUKSENEGAL, Dakar, Sénégal, Afrique

Sur la côte de la Casamance, au sud-ouest du Sénégal, se tient l’une des plus belles plages du pays, considérée comme l’un des hauts lieux balnéaires pour la baignade : bienvenue à Cap Skirring. Longue de 5 kilomètres, la plage de Cap Skirring est idéale pour se détendre, se baigner dans les eaux claires et s’adonner aux joies du surf, de la voile et du ski nautique.

Le Cap Skirring est aussi le point de départ idéal pour partir à la découverte des villages côtiers à bord d’une pirogue, ou encore des marchés et de la vie locale comme avec le marché de Ziguinchor.

Source : partir.com

Chez El Hadji jolie buvette restaurant à la plage Cap Skirring en Casamance, au sud-ouest du Sénégal, ambiance joyeuse et décontracté, jus de fruits frais à gogo

Plage Cap Skirring en Casamance, au sud-ouest du Sénégal : Vue du restaurant Chez El Hadji

Vue aérienne sur la plage Cap Skirring en Casamance, au sud-ouest du Sénégal

Vue de l'hôtel Villa des Pêcheurs à Cap Skirring en Casamance, au sud-ouest du Sénégal