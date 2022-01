MODE : Beauté, astuce, femme, maquillage, noire, coiffure, cheveux, Habillement, charme, tissage, LEUKSENEGAL, Dakar, Sénégal, Afrique

Vous avez envie de faire des envieuses à la réunion hebdomadaire du lundi matin, avoir l’air d’une véritable pro au prochain meeting avec un gros prospect et être à l’aise pour votre afterwork entre collègues ? Lookée au bureau ne signifie pas tailleur austère ou mini-jupe et talons de 12 cm, on peut être stylée et chic grâce à quelques pièces fortes. Petit tour d’horizons des pièces indispensables du dressing workwear pour se concocter un look chic et confortable au bureau.





La jupe crayon

C’est LA pièce incontournable du dressing ! Sophistiquée, élégante, chic et sexy, elle s’accorde avec presque tout... L’association parfaite pour un look corporate : des escarpins et une blouse unie. La bonne longueur ? Juste au-dessus du genou. On la choisit bien ajustée afin qu’elle épouse la silhouette sans entraver la démarche.





Le pantalon de smoking

A la fois élégant et confortable, il peut se porter aussi bien avec des escarpins qu’avec de jolies sandales.





La chemise

C’est l’une des pièces caméléon à avoir absolument dans son dressing. Elle est chic et féminine on la choisit blanche de préférence, elle est le vêtement qui s’adapte à tous vos looks. Choisissez-la bien cintrée et conçue dans une belle matière. Et évidemment avant de l’enfiler on la repasse…une chemise froissée vous donnera l’air négligé.





Le blazer

C’est LA pièce qui donne tout de suite un air chic. Pièce incontournable du vestiaire de la working woman, on le choisit bien coupé, légèrement oversized, porté sur un t shirt blanc col en v il donnera un air trendy un brin plus décontracté.





La combinaison pantalon

Facile à porter, peu importe l’âge ou la morphologie, la combinaison pantalon se porte de jour comme de nuit. Pour une journée au bureau on évite les coupes trop près du corps et les découpes peu adaptées (dos-nu, transparence, décolleté échancré) que l’on réserve pour le soir.





La blouse

Alternative au chemisier, la blouse est l’alliée de tous les looks.





Les escarpins

Une belle paire d’escarpins peut radicalement transformer une tenue... L’idéal ? Un modèle noir sobre, en cuir ou en daim, avec une hauteur maximale de 8 cm. Selon votre aisance à marcher en talon, vous choisirez les talons aiguilles ou pour plus de confort, les talons carrés.





La robe portefeuille

Croisée à la taille, mi- longue et fluide c’est également un classique intemporel et adapter à toutes les morphologies, elle permet une aisance de mouvement et convient parfaitement au travail, elle est féminine sans être trop sexy.