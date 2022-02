Au Sénégal, la consommation de riz a plus que doublé en 10 ans, passant de 400 000 tonnes en 1995 à 1 050 000 tonnes en 2014. Cette forte consommation est en grande partie satisfaite par les importations qui tournent annuellement autour de 900 000 tonnes de riz par an pour une valeur d’environ 200 Mds FCFA. Le riz représente ainsi 70% du volume total des importations de céréales et 16% du déficit de la balance commerciale.Les importations totales de blé sont passées de 216 465 tonnes en 2000 à 573 435 tonnes en 2016 pour un montant global d’environ 95 Mds FCFA. Parallèlement à l’augmentation des volumes importés, la hausse des prix des céréales au niveau mondial risque d'aggraver l'insécurité alimentaire et de creuser le déficit de la balance commerciale.C’est dans ce contexte que depuis 2012, le Gouvernement du Sénégal a placé l’agriculture et l’autosuffisance alimentaire au rang des préoccupations majeures de la politique économique.Le projet phare ‘’Développement de trois corridors céréaliers’’ s’inscrit dans cette dynamique. Son ambition est de résorber de moitié le déficit de la balance commerciale sur les principales cultures céréalières (riz, mil & maïs) dans une perspective d’autosuffisance alimentaire sur le long terme.Les objectifs spécifiques portent sur l'atteinte de l’autosuffisance en riz en 2017 avec une production de 1 600 000 tonnes de riz paddy, et sur la substitution de 30 à 50% des importations de farine de blé par les céréales locales.