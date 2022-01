ALLIANCE FRANCO-SENEGALAISE DE ZIGUINCHOR : Tourisme, hôtel, plage, culture, vacance, parcs, médiathèque, Alliance, LEUKSENEGAL, Sénégal, Dakar, Afrique

Association régie par le droit sénégalais, l’Alliance Française de Ziguinchor est un établissement à vocation culturelle et linguistique. Elle est sous le label de la Fondation des Alliances Française de Paris propriétaire de la marque « Alliance française » et fait partie du réseau culturel français Sénégambien composé par les cinq centres suivants : Alliances Françaises de Banjul, de Kaolack, et les Instituts Français de Dakar et de Saint – Louis.



Toit En Case Alliance Franco-Sénégalaise de Ziguinchor

Maison des artistes Alliance Franco-Sénégalaise de Ziguinchor

Espace Spectacle Alliance Franco-Sénégalaise de Ziguinchor

Médiathèque Alliance Franco-Sénégalaise de Ziguinchor

Jardins de l'Alliance Franco-Sénégalaise de Ziguinchor





CARTE ET ITINÉRAIRE ALLIANCE FRANCO-SENEGALAISE DE ZIGUINCHOR