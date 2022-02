MINCIR EN BUVANT DU JUS NATUREL : Boisson, recette, ingrédient , préparation, fruit, jus, LEUKSENEGAL, Dakar, Sénégal, Afrique

Grâce aux propriétés des ingrédients de ce jus, nous pouvons accélérer le métabolisme. Pour obtenir de bons résultats, il est nécessaire de l'associer à un régime équilibré et à des exercices.

Des milliers de personnes du monde entier recherchent des alternatives pour éliminer la graisse abdominale et obtenir un ventre plat. Ce jus spécial à l’ananas, grâce à sa forte concentration en nutriments, agit comme un excellent soutien pour le régime alimentaire.





Dans cette zone du corps, les excès de graisse, la rétention d’eau, les intolérances alimentaires et d’autres problèmes sont très visibles et affectent notre silhouette.





Pour faire face à ce problème et réduire la graisse de manière efficace, il est important d’adopter un style de vie sain qui inclue un programme d’alimentation équilibré, ainsi que des exercices.





En plus de cela, il existe des remèdes qui peuvent aider l’organisme à désenflammer le ventre de manière efficace et à éliminer les déchets qui génèrent ce petit ventre.

INGRÉDIENTS

Les ingrédients comme l’ananas, le concombre et le céleri sont connus pour leur forte action diurétique. Elle facilite l’élimination des liquides qui s’accumulent dans le corps et qui génèrent une prise de poids.





Le gingembre et le citron ont des propriétés anti-inflammatoires. Ce qui diminue l’inflammation dans tout l’appareil digestif, tout en luttant contre les problèmes les plus fréquents comme les gaz intestinaux et la distension abdominale.





En unissant tous ces aliments en une seule boisson, on fabrique un remède naturel pour nettoyer l’organisme, perdre du poids et améliorer la santé.





Parmi les principaux bienfaits de ce jus, il faut souligner :





Il facilite le travail du corps pour brûler de la graisse abdominale.

Il est idéal pour lutter contre la constipation, ainsi que d’autres problèmes digestifs.

Son action diurétique améliore le fonctionnement rénal. Elle aide à équilibrer les liquides dans le corps.

Il contribue à la perte de poids, en générant une sensation de satiété.

Accélère le métabolisme pour améliorer la capacité du corps à brûler des calories.

Sa concentration en différents types d’antioxydants le rend idéal pour freiner l’action des radicaux libres. Ce sont des molécules qui altèrent le fonctionnement normal des organes du corps. Et qui peuvent provoquer un cancer ou le vieillissement prématuré.

Pourquoi ce jus à l’ananas aide-t-il à perdre du ventre ?

La principale cause du ventre gonflé est la graisse qui s’accumule dans cette partie du corps, comme le résultat d’une mauvaise alimentation.





En apportant au corps une source de composés antioxydants et purifiants, ce jus naturel contribue à l’élimination des calories et permet d’éviter les dépôts de graisse.





D’autre part, l’inflammation peut être le résultat de problèmes gastro-intestinaux. Ceux-ci peuvent être soulagés grâce à la consommation de cette boisson.





Il est également important de souligner le fait que quand le corps n’élimine pas ces liquides de manière adéquate, le ventre et d’autres parties du corps sont affectées. Les risques de souffrir de problèmes cardiovasculaires et de surpoids augmentent donc.

LE JUS

Comment préparer ce jus à l’ananas ?

Les ingrédients utilisés dans ce jus sont très faciles à acquérir et sont relativement économiques, selon la saison.

Ingrédients

½ concombre

2 branches de céleri

1 verre d’eau (200 ml)

1 citron

½ cuillerée de gingembre (5 g)

½ tasse d’ananas haché (77 g)

¼ de pomme verte

Préparation

Épluchez le concombre et coupez-le en plusieurs morceaux. Lavez bien le céleri et les autres ingrédients puis mettez-les dans le robot mixeur, sauf le citron.

Mixez tous les ingrédients jusqu’à l’obtention d’une boisson homogène, et ensuite ajoutez le jus du citron.

Consommez ce jus à jeun pour mieux profiter de ses propriétés, pour perdre du poids et apporter de l’énergie au corps.

Au début, l’idéal est de le prendre pendant une semaine d’affilée et de se reposer pendant trois jours.

Quand vous aurez réussi à perdre du poids, vous pourrez continuer à le consommer au minimum 2 ou 3 fois par semaine.





Attention !

Ce jus aide à perdre du poids. Mais ce n’est pas un produit miraculeux capable de brûler des graisses, sans l’appui d’un bon régime alimentaire et des exercices.

Il ne faut, sous aucun prétexte, remplacer les repas principaux par ce jus. Car il n’apporte pas tous les nutriments dont le corps a besoin.

Il ne faut pas non plus en consommer à l’excès. Parce qu’il a un effet laxatif qui pourrait résulter contre-productif. Buvez au maximum deux verres par jour.