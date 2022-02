Mais le budget est bien plus qu’une liste de chiffres. C’est d’abord et avant tout l’incarnation d’un projet politique, économique et social. C’est un ensemble de choix qui matérialisent une vision, tracent un chemin et placent la Nation sur une trajectoire bien déterminée.

Le budget de l’Etat n’est que la manifestation contemporaine de cette nécessité historique, avec simplement la particularité de reposer sur des techniques plus élaborées que celles des Sumériens.