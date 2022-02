NOUVEAUX TERRAINS DE JEU A DAKAR : Projets, plan, développement, économie, agriculture, énergie, PSE, LEUKSENEGAL, Dakar, Sénégal, Afrique

Gripper Outdoor est la surface Geoplast pour créer des courts multisports. Nous sommes ici à Dakar, Sénégal, et la société Alima Sarl a choisi nos tuiles modulaires pour créer 5 nouveaux terrains de sport au Centre aéré de la BCEAO.

Gripper s’est parfaitement prêté à l’installation de 2 courts de tennis pour une surface de 700 m² chacun et de 2 terrains de basketball reliés, pour une surface totale de 2100 m², qui peuvent également être utilisés pour jouer au handball. En fait, les courts ont été dotés de lignes pour les deux sports.

TERRAINS MULTI-SPORTS

SYSTÈME DE FERMETURE SNAP-FIT





TRAVAUX DE FINISSIONS

PROJET TERRAIN DE JEU AVEC GRIPPER

Notre produit s’est avéré polyvalent et modulaire. Il est conçu pour la pluridisciplinarité et pour garantir plaisir et sécurité dans tous les sports. De plus, l’installation est très facile grâce au système de fermeture Snap-fit et peut également être réalisée par des personnes non qualifiées.Dans ce cas, Gripper était parfait pour le basketball, le tennis et le handball. Le basketball et le handball exigent tous deux une excellente adhérence pour les changements de direction et le rebond de balle, et la structure du produit est idéale, car elle permet l’absorption des chocs améliorant les performances. D’autre part, le tennis exige une surface dynamique avec le bon équilibre de l’adhérence des chaussures au sol, la sécurité et le contrôle du dribble de la balle, et Gripper a également rempli ces objectifs.