L'Hôtel Monaco Plage est doté d'une plage privée avec restaurant et jet skis. Il est entouré par une végétation tropicale composée de cocotiers, à seulement 5 minutes du centre-ville de Dakar.Toutes les chambres et suites du Monaco Plage disposent de la climatisation et d'une télévision par satellite. Certaines comprennent un balcon privatif et donnent sur l'île de Gorée ou le jardin.Le restaurant sert un petit-déjeuner chaque matin ainsi que des spécialités locales sur la terrasse à côté de la plage. Vous pourrez également vous détendre dans le bar en savourant un cocktail rafraîchissant et profiter de la connexion Wi-Fi gratuite. L'hôtel propose des massages et abrite une boutique de souvenirs. Les services de navette vers l'aéroport Léopold Sedar Senghor sont organisés à la réception ouverte 24h/24 et un parking privatif est disponible gratuitement sur place.Boby Jet-Ski et Monaco Plage sont heureux de vous accueillir.Venez nombreux profiter d'une activité nautique inoubliableJet-Ski 2 places de marque Yamaha 80ch pour des frissons garantis en toute sécurité!!!Une équipe de moniteurs est à votre disposition, cette activité est accessible aux débutants, petits et grand ou personnes confirmés.Ouvert 7 jours sur 7 de 10h à 19hTarifs :10 minutes 10.000 Fcfa20 minutes 20.000 Fcfa30 minutes 30.000 Fcfa1 heure 60.000 FcfaC'est l'été, profitez de vos vacances et venez passer de bons moments avec nous sur la SEULE base nautique de DAKAR qui propose du Jet-Ski. (Monaco Plage quartier Bel Air)