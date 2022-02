NOUVELLE STATION TOURISTIQUE POINTE SARENE : Projets, plan, développement, économie, agriculture, énergie, PSE, LEUKSENEGAL, Dakar, Sénégal, Afrique

Le projet de la nouvelle station balnéaire Pointe Sarène, prolongement de la station de Saly, vise à développer les capacités en hébergement touristique. Annoncée il y a quelques années maintenant, elle commence à sortir du sol.

PLAGE SALY PORTUDAL SUR LA PETITE COTE A MBOUR

Du côté de la Sapco (société d’aménagement et de promotion des côtes et zones touristiques du Sénégal), l’on a fini ou presque tous les travaux d’aménagement permettant aux promoteurs de démarrer leurs projets sur ce site de 110 hectares. Les travaux de voiries et d’assainissement sont prêts, l’électrification du site préparée, ainsi que le réseau hydraulique. Sur le terrain, les premiers promoteurs sont déjà en phase de finalisation des études de faisabilité avant de commencer les constructions. Les trois principaux investisseurs qui vont se lancer pour le moment sont la société Getran, Simoo Mackenzie et un consortium indien (Sapodi). Ces derniers prévoient la construction d’hôtels 4 étoiles, résidences et centres de loisirs. Un autre potentiel promoteur (Paris Invest) est entré dernièrement dans la danse en acquérant 25 hectares pour la construction d’hôtel et résidences.

LE LARGE DE PLAGE A LA POINTE SARENE

Pour se rendre à Pointe Sarène, il vous faut en l’état actuelle deux heures de temps depuis Dakar du fait de la route enclavée. Pour régler ce problème, il est prévu de construire une route de contournement de 14 km à partir de Mbour qui permettra de rejoindre la station en quelques minutes. Dans le projet de l’autoroute Mbour-Fatick, une voie de sortie permettra aussi de rejoindre Pointe Sarène pour ceux qui viendront directement de Dakar.Pour éviter de tomber dans le piège des tracasseries qui ont miné la gestion de la station de Saly, il a été décidé de partir sur une gestion plus innovante et inclusive. Pour commencer, l’État a confié la gestion des titres fonciers à la Sapco qui pourra à son tour les vendre ou les louer aux promoteurs. La Sapco sera donc l’unique interlocuteur de ceux qui voudront investir dans ce projet.