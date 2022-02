MOJITO RECETTE: Cuisine, recette, plat, repas, LEUKSENEGAL, Dakar, Sénégal, Afrique

Le mojito, prononcé [moˈxito] en espagnol, ou morito, mojito, ou mohito en français, est un cocktail traditionnel de la cuisine cubaine et de la culture de Cuba, à base de rhum, de soda, de citron vert, et de feuilles de menthe fraîche. Inspiré du mint julep, et variante des Ti-punch des Antilles, Daïquiri, et Cuba libre, il est né à Cuba dans les Caraïbes dans les années 1910 (dont il est à ce jour un emblème exotique international).

LES INGREDIENTS



6 cl de rhum cubain (havana club, bacardi)

3 cl de jus de citrons verts

7 feuilles de menthe

Eau gazeuse

2 cl de sirop de sucre de canne

GLAÇON,CITRON ET MENTHE PREPARATION JUS DE CITRON



Etape 1

Réalisez la recette "Mojito" directement dans le verre.





Etape 2

Placer les feuilles de menthe dans le verre, ajoutez le sucre et le jus de citrons. Piler consciencieusement afin d'exprimer l'essence de la menthe mais sans la broyer. Ajouter le rhum, remplir le verre à moitié de glaçons et compléter avec de l'eau gazeuse. Mélanger doucement et servir avec une paille.





Etape 3

Servir dans un verre de type "tumbler".





Etape 4





VIDEO SUR LA RECETTE





Et si vous tentiez le mojito à la fraise ? Imaginez-vous, installés tranquillement sur votre terrasse ou votre balcon (dans le canapé ça marche aussi ;)), après une journée de boulot, en train de siroter ce délice de cocktail... La belle vie ! En plus, pas besoin d'être un expert, c'est facile et rapide à réaliser : du rhum, du jus de fraises, de l'eau gazeuse, un citron vert, du sirop de sucre de canne, des feuilles de menthe, de la glace pilée... Et le bonheur à l'arrivée !



Ingrédients pour 1 mojito fraise :

5 cl de rhum cubain blanc

10 cl de jus de fraises

5 cl d'eau gazeuse

1 citron vert

4 cl de sirop de sucre de canne

10 feuilles de menthe

1/2 verre de glace piléePréparation:



Préparation:

ÉTAPE 1

Pressez le citron vert puis coupez-le en quartiers. Déposez-les dans le fond d'un verre sans pied. Ajoutez les feuilles de menthe fraîche et écrasez-le tout à l'aide d'un pilon. Ajoutez ensuite le sirop de canne, le rhum, l'eau pétillante et la glace pilée.

ÉTAPE 2

Mélangez légèrement puis ajoutez le jus de fraises. Servez immédiatement, pendant que votre cocktail est bien frais.

Source: cuisineaz.com

MOJITO ORANGE MOJITO FRAMBOISE

MOJITO ORANGE MOJITO FRAMBOISE MOJITO MANGUE Décorer de feuilles de menthe fraîches et d'une tranche de citron.

ASTUCES

Cette recette de mojito fraise est super parce qu'elle peut se décliner à l'infini avec d'autres fruits ! Essayez le mojito framboise, délicieux aussi. Ou essayez aussi avec d'autres fruits rouges comme les groseilles, les mûres, le cassis. Vous pouvez également expérimenter cette recette avec des fruits exotiques comme la mangue, le fruit de la passion... Si vous n'avez pas de glace pilée, prenez quelques glaçons, mettez-les dans un sac de congélation bien fermé et cassez-les avec un marteau. Et attention au choix de votre eau gazeuse, veillez à ne pas choisir une eau trop salée comme la Saint-Yorre ; préférez le Perrier ou la San Pellegrino. Vous pouvez aussi opter pour de la limonade !

Note de l'auteur

Utilise de préférence du jus de citron vert frais (pressé). Bien que la recette originale ne contienne pas d’angustura, vous pouvez y ajouter quelques gouttes afin de le rendre un peu plus sec.

Source: 1001cocktails.com