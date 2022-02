L'ECOLE NUMÉRIQUE AU SENEGAL : Projets, plan, développement, économie, agriculture, énergie, PSE, LEUKSENEGAL, Dakar, Sénégal, Afrique

La salle multimédia du lycée de Mbao a été inaugurée. Une occasion pour le directeur général de l’Artp d’annoncer qu’à mi-parcours du programme « Connecter les lycées et collèges » plus de 100 écoles sont déjà dotées de salles multimédia.

LES COURS SUR LES TABLETTES

COURS DE FORMATION DU NUMÉRIQUE

PLUS D'UN MILLIARD DE FCFA INVESTI DANS LE CE PROGRAMME

Le projet « Connecter les « daaras » », quant à lui, consiste à équiper 200 « daaras », à l’horizon 2018, par la mise à disposition de tablettes coraniques et d’ordinateurs fixes pour les maîtres coraniques et la formation de ces derniers à l’utilisation des équipements.

Abdou Karim Sall a révélé qu’à mi-parcours de ce programme plus de 100 lycées et collèges du Sénégal disposent de salles multimédias équipées. « 23 lycées situés à Podor, Sédhiou, Matam, Vélingara, Saint-Louis, Ndioum, Fatick, Kaolack, Bignona, Kédougou et Dakar ont pu bénéficier d’une connexion installation wifi. Plus de 100 cases des tout-petits et plus de 50 « daaras » ont été équipés en tablettes numériques. C’est plus d’un milliard de FCfa qui a été investi dans ce programme qui vient s’ajouter aux autres initiés par le ministère de l’Éducation nationale et d’autres acteurs », a souligné M. Sall.

FORMATION PROFESSIONNEL DU NUMÉRIQUE

Numérique à l’école : Plus de 100 lycées et collèges du Sénégal déjà dotés de salles multimédiaDans le cadre du projet « Connecter les lycées et collèges » en salles multimédia, le Fonds de développement du service universel des télécommunications (Fdsut) a équipé le lycée de Mbao d’une salle multimédia. L’inauguration a eu lieu en présence de l’inspecteur de l’académie (Ia) de Pikine-Guédiawaye, Seyni Wade. Ce projet vient en appui au ministère de l’Éducation nationale qui veut équiper et connecter à Internet 100 lycées et collèges à l’horizon 2018, réaliser les travaux d’aménagement de ces salles multimédias, installer dans chaque lycée ou collège retenu un dispositif composé de 20 postes de travail « clients légers » (sans disque dur), d’un onduleur, d’une imprimante, d’un vidéoprojecteur, d’un routeur wifi et de 4 ventilateurs.Pour Abdou Karim Sall, directeur général de l’Artp et administrateur du Fdsut, le projet « Wifi dans les lycées et collèges » a permis d’installer le Wifi dans 50 établissements scolaires du cours moyen et secondaire à travers le Sénégal. Dans le même programme figure aussi le projet « connecter les cases des tout-petits » qui a pour objectif d’équiper 410 cases des tout-petits et cases communautaires choisies avec le concours de l’Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits (Anpectp) à l’horizon 2018, avec l’installation, dans chaque structure retenue, d’un système composé d’un ordinateur portable classique, de 20 tablettes pour enfants, d’une imprimante, d’un vidéoprojecteur, d’un routeur wifi et de 4 ventilateurs.