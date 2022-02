Introduire de manière progressive les énergies renouvelables dans le mix énergétique jusqu’à atteindre 20 % de la capacité installée. C’est l’objectif ambitieux que s’est fixé le Sénégal dans son Plan national des énergies renouvelables, dévoilé en 2015.

Avec un potentiel solaire exceptionnel (production moyenne annuelle spécifique nette de 1 650 kWh/kWc), un potentiel éolien “intéressant” (vitesse moyenne du vent comprise entre 5,7 et 6 m/s sur la bande côtière) et un gisement de biomasse “non négligeable” (environ 331,3 millions de m3), le Sénégal entend être pionnier de la transition énergétique en Afrique de l’Ouest.Un véritable défi pour un pays qui devrait également devenir l’un des plus grands producteurs d’hydrocarbures au monde. Après la découverte d’importants gisements offshore de pétrole et de gaz, le pays espère être « autosuffisant et largement excédentaire à partir de 2021-2022 », selon les estimations de Mamadou Faye, directeur général de Petrosen, la société publique sénégalaise du pétrole. Or, selon Jeune Afrique, le pétrole devrait rapporter quelque 50 milliards de dollars supplémentaires au PIB sénégalais, et ce dès 2021. Une manne que le gouvernement prend soin d’anticiper pour qu’elle profite au maximum à l’ensemble de l’économie.