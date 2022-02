LA MAISON DES NATIONS UNIES POUR L'AFRIQUE DE L'OUEST : Projets, plan, développement, économie, agriculture, énergie, PSE, LEUKSENEGAL, Dakar, Sénégal, Afrique

La Maison des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest est un projet d'envergure qui vise à regrouper 34 agences des Nations Unies au Sénégal.Le Sénégal a la chance d’être un pays très sollicité par des institutions internationales notamment du Système des Nations Unies qui compte 34 agences dans le pays. Il était donc logique de créer une œuvre emblématique pour célébrer les relations entre le Sénégal et les Nations Unies.Le nouveau projet de la Maison des Nations Unies au Sénégal symbolise non seulement le profond partenariat entre le Gouvernement et les Nations Unies mais également traduit l’engagement du Sénégal envers le Système des Nations Unies. Je n’ai aucun doute que cette Maison qui est en construction, va aider tout le Système des Nations Unies au Sénégal à œuvrer avec plus de cohésion, de cohérence, et une meilleure collaboration dans son soutien aux populations sénégalaises.D'ailleurs, dans le cadre de sa mise en oeuvre, nous avons mis en place une « Task-Force » inter-agence pour prendre en compte toutes les dimensions de ce projet, ainsi que toutes les attentes des agences, et nous permet d’avancer conjointement fidèle à l’esprit « ONE UN ».