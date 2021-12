Le Pullman Dakar Teranga, hôtel de luxe cinq étoiles, propose à sa clientèle d’affaires de nouveaux services mais surtout de nouvelles expériences vibrantes « in tune, in style ». Entièrement rénové, de la façade de l’hôtel, en passant par les chambres, le Junction by Pullman (lobby), les salles de séminaires, le restaurant et sa terrasse avec vue panoramique sur l’océan, l’hôtel propose 247 chambres et suites, spacieuses, climatisées et au design moderne, qui offrent un confort maximal avec pour la plupart une vue sur l’océan Atlantique et l’île de Gorée. Le Pullman Dakar Teranga dispose également d'un wifi haut débit gratuit et disponible dans tous nos univers.