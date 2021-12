GAINDE CLUB : Club, night, soirée, party, vacance, loisirs, sortie, LEUKSENEGAL, Dakar, Sénégal , Afrique

Bien plus qu'une galerie d'art et un hôtel à Dakar, le Complexe Culturel et Touristique Keur Gaïndé, c'est un lieu unique pour un séjour gastronomique et culturel au Sénégal. Galerie d'art, hôtel, bars restaurant art café, night club, lieux d'exposition, salle de réception pour mariage, évènements.. , tout en un lieu d'exception à Dakar route du CVD Hann marinas, Baie de hann."