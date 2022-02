AIR SENEGAL TISSE SA TOILE : Projets, plan, développement, économie, agriculture, énergie, PSE, LEUKSENEGAL, Dakar, Sénégal, Afrique 15 mois après le lancement de ses premiers vols, la compagnie aérienne Air Sénégal se décerne un satisfecit. Dans une stratégie sur trois ans, le transporteur annonce des réaménagements pour améliorer son trafic face à un environnement concurrentiel, alourdi par les défis propres au transport aérien en Afrique.

Près d'une année après le lancement de ses premiers vols, Air Sénégal international dessert 10 destinations couvre 9 pays et prévoit près de 400 000 passagers d'ici la fin de l'année 2019. «Nous avons commencé nos opérations seulement le 14 mai 2018, soit un peu plus d'un an. Et Air Sénégal est, aujourd'hui, la première compagnie aérienne en termes de nombre de passagers transportés de la plateforme aéroportuaire de Diass avec plus de 300 000 passagers chaque mois. Nous allons atteindre certainement les 400 000 cette année», a déclaré Ibrahima Kane, DG de la compagnie aérienne dans une interview publiée le 16 août dans le quotidien national sénégalais Le Soleil. Une analyse optimiste qui laisse entrevoir une courbe de développement prometteuse. Pour propulser la compagnie en avant, le management compte s'appuyer sur la fibre nationaliste des Sénégalais,mais surtout rester à l'écoute de sa clientèle et opérer quelques changements stratégiques.