NIGHT CLUB

Le Kotton's Club est situé aux Almadies non loin de l'agence Tigo. En plus d'être un Club, c'est égelmentb un restaurant, une pizzéria, un bar et un hôtel. C'est donc un endroit idéal pour les sorties en week-end. Ambiance assurée.