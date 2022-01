ELZO LE BEAU GOSSE DU HIP-HOP SENEGALAIS : Musique, artiste, chanteur, rappeur, danse, mbalax, divertissement, loisir, LEUKSENEGAL, Dakar, Sénégal, Afrique

El Hadji Diallo alias Elzo Jamdong est un rappeur auteur compositeur interprète sénégalais. Il est co-fondateur du collectif de rap sénégalais dénommé Jamdong qui signifie littéralement la Paix uniquement. Son genre musical tourne autour du Rap et du Hip-Hop. Il est l'auteur des albums Freengdom, Freedope et Freeseason. Les labels musicaux avec lesquels il travaille sont : Red Gold and Green yard et Oven Entertainment. C'est aussi un autre des chouchous de la gent féminine sans doute parce qu'en plus de son talent il est très charmant. Pour être informé des dernières tendances le concernant vous pouvez visiter son site Web officiel : http://www.elzojamdong.com/.