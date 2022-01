CARLOU D : Musique, artiste, chanteur, rappeur, danse, mbalax, divertissement, loisir, LEUKSENEGAL, Dakar, Sénégal, Afrique

Carlou D, de son vrai nom Ibrahima Loucard, est le baye-fall du Rap - Hip/Hop sénégalais. Il est connu pour la richesse de ses textes et par ses chorégraphies qui lui ont valu d'être le chouchou des filles. En plus de chanter et danser, il est compositeur, guitariste et joue aussi de la batterie. Avec sa belle voix, il chante beaucoup l'amour touchant ainsi le coeur des romantiques comme lui.