MERMOZ DE SAINT LOUIS: Hotel, restaurant, plage, bar, buffet, plat, cuisine, séminaire, LEUKSENEGAL, Dakar, Sénégal, Afrique

L'hôtel Mermoz à Saint-Louis du Sénégal est un endroit où on peut s'évader pour profiter de quelques moments de détentes en bordure de mer. Le cadre calme, paisible et accueillant. L'établissement offre différents services en dehors du logement. Il y a des excursions comme des balades en bord de mer, des promenades à cheval, etc. Il dispose également d'un salon d'esthétique pour le bien-être de ses clients.

L'ENDROIT POUR SE POSER

LA PLAGE

LES SOINS ESTHÉTIQUES

L’ENTRÉE DU RESTAURANT

LE RESTAURANT

Adresse Langue de Barbarie, St Louis Téléphone +33 961 36 68 Site Web https://www.hotelmermoz.com

ô