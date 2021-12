YAOURTS MAISON: yaourts, parfum, pot, crème, LEUKSENEGAL, Dakar, Sénégal, Afrique

Si vous désirez fabriquer vous-mêmes votre yaourt à la maison et que vous ne possédez pas de yaourtière; ne vous découragez pas car c'est bien possible de le faire sans cette fameuse yaourtière. Vous verrez comment faire en visualisant la vidéo ci-dessous. Sympa non? Alors bonne chance!

INGRÉDIENTS

1 l de lait entier frais

1 yaourt

1 pot à yaourt de lait en poudre entier (soit environ 30 g)

PRÉPARATION

ÉTAPE 1

Préchauffez le four à th.2 (40°C).

ÉTAPE 2

Mélangez dans un grand saladier le yaourt et le lait en poudre. Incorporez petit à petit le lait (à température ambiante ou à peine tiède, mais pas chaud, cela tuerait les ferments).ÉTAPE 3

Avec une louche, remplissez des petits pots en verre ou en grès.

ÉTAPE 4

Enfournez pendant 5 heures. Laissez refroidir dans le four. Puis mettez au frais.

ASTUCES

Ce qui est sympa dans le fait de réaliser des yaourts faits maison, c'est que vous pouvez ajouter des arômes dans vos laitages suivant vos goûts. Voici quelques idées : sucrez le lait au moment de la préparation ou ajoutez 1 c. à soupe de confiture ou du coulis de fruits au fond du pot avant d'y verser votre préparation. Vous pouvez également y ajouter des morceaux de fruits : fraises, cerises, pêches, abricots, ananas, mangue, poires, bananes, pommes... Tout est permis ! Vous pouvez aussi ajouter l'extrait de vanille, 2 c. à café soluble ou du cacao en poudre. Pensez aussi aux sirops, parfaits pour aromatiser vos produits laitiers, sans y ajouter de "morceaux" (dédicace aux enfants ;)) !