YASSA AU POULET : Cuisine, recette, plat, repas, LEUKSENEGAL, Dakar, Sénégal, Afrique





Il y a une rumeur selon laquelle les sénégalais adorent le poulet: ce qui est tout à fait vrai. Ça peut se comprendre car le poulet est très bon. C'est pourquoi pour vous faire plaisir nous vous avons apportez un petit cadeau: la recette sénégalaise du yassa poulet. Il ne reste plus qu'à vous faire plaisir les amis!!!3 grands verres de riz4 verres 1/2 d'eau4 cuisses de poulet6 gros oignons2 cuillères à soupe de moutarde3 carottes1 gros poivron160g d'olives1/2 verre de tournesol11 verre d'eau1 jumboSel et poivreQuelques persils pour la décoPour la marinade du poulet:5 gousses d'ail3 cuillères à soupe de jus de citron1 jumbo2 cuillères à soupe de moutardeSel et poivrePréchauffez votre four à 200° pendant ce temps lavez bien les cuisses de poulet les mettre dans un saladier ,ajoutez la moutarde,le citron,l'ail écrasés,le jumbo ,le sel et le poivre à votre convenance puis enfournez 1h 30 jusqu'à ce que les cuisses soient bien dorées .pendant ce temps épluchez et émincés les oignons et les carottes les mélanger avec le citron,la moutarde,le poivron lavez et émincés ,le jumbo ,le sel et le poivre.dans une marmite faire chauffer un peu l'huile et ajouter le mélange d'oignon remuez de temps en temps ajoutez l'eau et laissez cuire environs 35 minutes,puis ajoutez les olives et les cuisses de poulet et laissez mijoter encore 10mn.Dans un bol allant au micro onde ,un autocuiseur ou une marmite avec couvercle mettez le riz 1 verre de riz pour 1 verre et demi d'eau laissez cuire environt 20 à 25 minutes remuez à mi-cuisson ,servir quand c'est prêt