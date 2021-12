DAKHINE MBEUP : Cuisine, recette, plat, repas, LEUKSENEGAL, Dakar, Sénégal, Afrique





Aujourd'hui nous vous présentons une des recettes préférées des sénégalais: le dakhine. C'est une délicieuse recette qui va faire saliver quelques heureux gourmands. Bonne dégustation!!!Pour faire un bon dakhine il faudra miser sur la viande, acheter une bonne viande d’agneau de préférence afin d’avoir une cuisson rapide. Sinon vous pouvez utiliser n’importe quels abats, cela dépendra juste de votre budget. Il vous faudra de la pâte d’arachide appelée aussi beurre de cacahuète , c’est fait à base d’arachides que l’on fait griller puis écraser. Vous pouvez vous en procurer dans les grandes surfaces. Il faut aussi du riz, une petite quantité suffira. Sans oublier les lakhass (abats d’estomac et d’intestins) et le yét (mollusque salé et séché). N’hésitez pas à vous procurer du piment frais, attention à ne pas trop le cuire, au risque que cela éclate.La recette est simple et ne comporte aucune difficulté, il faut juste bien doser la quantité d’eau pour ne pas vous retrouver avec du dakhine trop liquide ou trop sec.Sans plus tarder passons à la réalisation de cette nouvelle recette.Pour 5 à 6 personnesDurée : 1h30 min environCoût : pas cherDifficulté : moyenne12 cl d’huile2 morceaux de yet120 g de niébé (haricots secs)1 cuillère de bouillon en poudre (optionnel)4 lakhass (abats d’estomac et d’intestins)2 petits oignons5 gousses d’ail2 poivrons vert2 piments vert2 branches d’oignon vert150 g de tomate concentrée250 g de pâte d’arachide1 cuillère à café de sel1 cuillère à café de poivre½ cuillère à café de piment en poudre3 feuilles de laurier1 citron2 piments frais (jaune)400 g de rizBeurre clarifiée (diw gniorr en wolof)1 citronLaver en rinçant délicatement le riz avec de l’eau. Mettre le riz dans un bol d’eau et laisser reposer. Noter bien : ce processus doit être fait bien avant la préparation du plat (environ 1h avant), cela permet au riz de bien gonfler afin de raccourcir la cuisson.Laisser aussi reposer les haricots secs (niébés) dans de l’eau environ 30 min.Découper la viande en morceaux et laver avec de l’eau. Ajouter une demi cuillère à café de sel, une pincée de poivre dans la viande. Mélanger.Faire chauffer 12cl d’huile dans une marmite. Ajouter la viande. Laisser cuire 20 min.Ajouter le morceau de mollusque séché et salé (yet).Lorsque la viande est dorée, ajouter un oignon haché, une gousse d’ail finement émincée, un piment vert haché et un demi poivron haché. Mélanger et laisser colorer 2 min.Faire la même chose avec la pâte d’arachide. Mettre la pâte d’arachide dans un récipient ajouter un verre d’eau. Bien remuer pour avec une texture lisse et ajouter dans la marmite. Laisser cuire 3 min en remuant de temps en autre.Ajouter 2 L d’eau dans la marmite. Ajouter les feuilles de laurier.Détacher les lakhass acheté au marché. Bien nettoyer les lakhass à deux reprises ou plus avec de l’eau tiède. Rattacher à nouveau et ajouter dans la marmite.Ajouter les haricots secs.Ajouter une cuillère à café de sel. Mettre le couvercle à moitié fermé et laisser cuire 30 à 35 min à feu moyen.Pendant ce temps, vous pouvez passer à la préparation de la mixture appelé « nokoss » en wolof. Pour se faire, Mixer l’autre oignon, deux gousses d’ail, un piment vert un poivron vert et deux branches de persil. Ajouter ce mélange dans la marmite.Ajouter une cuillère à café de poivre et une demi cuillère à café de piment en poudre. Mélanger. Ajouter les piments frais et laisser mijoter encore 15 min jusqu’à voir de l’huile sur la surface.Égoutter le riz, vous vous rendrez compte que le riz a doublé de volume. Retirer les piments et réserver à côté. Ajouter le riz dans la marmite. Remuer et ajuster l’assaisonnement selon votre goût (sel, piment, poivre).Laisser cuire 20 min à feu doux. S’il reste de sauce vous pouvez prolonger la cuisson encore quelques minutes. Mais il ne faut pas que le riz soit sec.Le dakhine est prêt.Servir le dakhine dans une assiette. Ajouter les piments. Couper un citron et déposer au-dessus.