Pour ceux qui aiment le gratin et le poulet, vous serez servis aujourd'hui. Faites cette délicieuse recette chez vous en couple pour un moment de complicité et de gourmandise. A vos marques mesdames ! ! !

Ingrédients pour 6 personnes

500 g Macaronis longs

2 Blancs de poulet

1 Gros oignon

30 cl Crème fraîche liquide

20 g Beurre

50 g Cheddar râpé

Sel

Poivre du moulin

Étapes de préparation

Pelez l'oignon et émincez-le. Coupez les blancs de poulet en morceaux.

Préchauffez votre four à 210°C (th. 7). Dans une casserole, faites bouillir un grand volume d'eau. Plongez-y les macaronis et laissez cuire le temps indiqué sur le paquet. Egouttez les pâtes et réservez.

Faites fondre le beurre dans une poêle et faites-y revenir l'oignon. Ajoutez le poulet en morceaux et faites cuire le tout 15 à 20 min à feu moyen. Versez la crème fraîche, salez et poivrez. Mélangez bien et laissez chauffer 3 min à feu doux.

Versez les pâtes et la préparation au poulet dans un plat allant au four et mélangez. Parsemez de cheddar râpé et enfournez pour 10 min environ.





Le conseil : Vous pouvez remplacer la crème fraîche par de la sauce tomate et ajouter des herbes de Provence pendant la cuisson du poulet.