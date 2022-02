LE JUS DE BISSAP: Boisson, jus, recette, ingrédient, préparation, fruit, légume, LEUKSENEGAL, Dakar, Sénégal, Afrique

Le jus de bissap est une boisson traditionnelle sénégalaise et c’est surtout la boisson la plus fraîche et désaltérante que je connaisse! Avec la chaleur qui arrive (enfin) je rêvais de retrouver ce petit goût acidulé (qui rappelle un peu celui du jus de cranberry) dont je raffole tant. Pour cela rien de plus simple, il suffit de faire infuser le bissap (autre nom donné à la fleur d’hibiscus, on la trouve aussi sous l’appellation carcadet) et vous obtiendrez la meilleure boisson de l’été. Et pour vous procurer cette fleur délicieuse, courez dans votre épicerie bio, vous devriez en trouver à coup sûr.

JUS DE BISSAP

FEUILLES DE BISSAP

TEMPS DE PRÉPARATION: 5 MN TEMPS TOTAL: 5 MN

POUR: 1,5l de jus





Temps de préparation: 5 mn

Temps de repos au frais: 12h

INGRÉDIENTS

100 g de bissap (ou fleur d'hibiscus) séché

2 citrons verts

80 à 100 g de sucre selon votre goût

½ bouquet de menthe fraîche

PRÉPARATION





INSTRUCTIONS

Faites infuser les fleurs d'hibiscus séchées dans 1,5l d'eau bouillante. Laissez refroidir 2h à température ambiante.

Lorsque la préparation a refroidi, pressez 2 citrons verts; puis rincez et ciselez la menthe fraiche. Filtrez la préparation. Ajoutez-y le jus de citron vert, le sucre et la menthe ciselée et mélangez.

Versez le tout dans une carafe ou une bouteille et mettez au réfrigérateur pour une nuit au moins.

Servez très frais.





Note:

Cette délicieuse boisson se conserve 1 semaine au réfrigérateur dans une bouteille fermée.